Соболев о сравнениях с Дзюбой: «Он более мощный, я потехничнее. Мы отличаемся»

Нападающий высказался об отношениях , а также о сравнениях с форвардом «Зенита».

– Говорят, в сборной ты чуть ли не единственный, кто может отвечать на подколы Дзюбы. Он, например, скажет, что у тебя кривые зубы, а ты ответишь…

– «Зато у меня голова на месте». Я за такую форму общения. Когда шуткой отвечаешь на шутку, и все смеются.

– Почему ты ушел от конфликта с Дзюбой? Понимаешь, какой мог быть хайп на вашем противостоянии?

– Мое дело – играть в футбол. Мечта любого – играть в сборной. Да и конфликта как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос.

– Теперь вас можно назвать друзьями?

– Друзьями, наверное, нет. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше.

– Но у тебя изменилось к нему отношение? Раньше в тусовке говорили: «Вот, Соболев не любит Дзюбу».

– Да хватит уже. Я же играл в Самаре, когда меня первый раз вызвали – мы нормально пообщались. В аэропорту еще сидели, ждали рейс, пили кофе.

И сейчас в сборной нормально общаемся. Не было какого-то глобального конфликта.

– Ты всегда говорил, что ты и Дзюба – два абсолютно разных нападающих, у вас разные качества. Назови главные отличия.

– Он по большей части играет в штрафной. Хотя в принципе я то же самое делаю. Но если взять мой гол «Ахмату», мне кажется – не в обиду Дзюбе – он так не сможет. Шутка, конечно.

Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать, в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее.

– Думаешь, ты техничнее Дзюбы?

– Наверное, да, – сказал Соболев.

Соболев потушил конфликт с Дзюбой, хотя созвонился с ним не сразу. А еще испугался ехать в Серию А и сказал, как Кокорина изменила тюрьма

Соболева не взяли в сборную из-за плохих отношений с Дзюбой. Полная хроника конфликта