Чалов вызван в сборную, Месси интересен «ПСЖ», 102-й гол Криштиану за Португалию, у Айртона коронавирус (или нет), Кашшаи может уйти из РФС и другие новости

1. Нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную России. У Заболотного, Ерохина и Лесового сомнительные тесты на коронавирус.

2. Появилась информация, что «ПСЖ» контактирует с отцом Месси и хочет начать переговоры с Лео зимой. Папа футболиста назвал новости фэйком.

3. Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусом, сообщили из олимпийской сборной Бразилии. «Спартак» опроверг информацию, заявив, что у игрока была простуда и он сдал отрицательные тесты.

4. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи может уйти со своего поста в конце года.

5. Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ» на 5 лет и 32 млн евро в год. А вот Килиан Мбаппе не хочет продлевать соглашение с парижанами. «Реал» настроен купить игрока, но не станет платить больше 120 млн евро, переговоры проведет сам Флорентино Перес.

6. Криштиану Роналду забил 102-й гол за сборную Португалии в игре с Андоррой. До мирового рекорда – 7 голов.

Португальцы разнесли андоррцев со счетом 7:0, в других товарищеских матчах Польша обыграла Украину (2:0), Германия победила Чехию (1:0), Испания и Нидерланды не выявили победителя (1:1), а Франция в Париже сенсационно проиграла Финляндии (0:2). Все результаты – здесь.

7. Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил потенциально серьезную травму на тренировке сборной Англии. Ранее «красные» потеряли Вирджила ван Дейка предположительно до конца сезона.

8. Тренер «Зенита» Вильям Оливейра дисквалифицирован на 2 матча (один – условно) за оскорбительное поведение в игре с «Краснодаром»

9. НХЛ может уменьшить число матчей в сезоне-2020/21 и провести его с краткосрочными «пузырями».

10. Биатлонист Евгений Гараничев выиграл контрольную гонку сборной России, Пащенко – 2-й, Латыпов и Бабиков – 3-и, Халили – 9-й.

11. КХЛ. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» – 6:0. «Сибирь» пропустила 5 шайб за 11 минут со старта матча, это рекорд КХЛ.

12. В Беларуси осужден серебряный призер Олимпиады десятиборец Андрей Кравченко. Уже 8 спортсменов, подписавших письмо против Лукашенко, получили административные сроки.

13. «Реал» может предложить 75 млн евро и Йовича за Холанда, а также 50 млн и Мариано за Камавинга зимой.

14. «Барселона» не может договориться с игроками о сокращении зарплат. Дедлайн – 23 ноября

15. Защитника «Спартака» Якова Рылова обманули на 74 тысячи рублей при покупке коньков. Bauer возместил ущерб.

16. Комментатор Дмитрий Губерниев получил почти 400 тысяч рублей за шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве, олимпийская чемпионка Алина Загитова – 357 тысяч.

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