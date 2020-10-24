Товарищеские матчи. Испания в гостях у Нидерландов, Германия играет с Чехией, Португалия против Андорры, Италия – Эстония

Сегодня в Европе проходят товарищеские матчи с участием национальных сборных.

Турция и Хорватия сыграли вничью (3:3), принимает Чехию, – , играет с Нидерландами на выезде.

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.