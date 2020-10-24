Товарищеские матчи. Испания в гостях у Нидерландов, Германия играет с Чехией, Португалия против Андорры, Италия – Эстония

Сегодня в Европе проходят товарищеские матчи с участием национальных сборных.
Турция и Хорватия сыграли вничью (3:3), Германия принимает Чехию, Польша – Украину, Испания играет с Нидерландами на выезде.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.45, «Stadio Georgios Kamaras»
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Греция –
Баркас, Мавриас (Рота, 68), Цимикас (Ликояннис, 46), Михайлидис, Хацийованис, Зека (Ламбропулос, 46), Бакасетас (Пелкас, 46), Фортунис (Бухалакис, 46), Цолис (Лимниос, 46), Курбелис, Якумакис.
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Кипр –
Деметриу, Гогич (Кастанос, 46), Иоанну (Иоанну, 62), Сьелис (Папафотис, 75), Кирьяку (Кусулос, 62), Кателарис (Каро, 46), Питтас, Артиматас, Кирьяку, Антониу, Элиа (Ционис, 86).
- Дата проведения
- 11 ноября, 18.00, «Ружди Бижута»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «стадион ЛФФ»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
- Голы:
- 0:1 – 32, автогол Бролли, 0:2 – 71 Дубра, 0:3 – 78, пенальти Гутковский.
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Илие Оанэ»
- Голы:
- 1:0 – 11 Митря, 2:0 – 20, пенальти Марин, 3:0 – 31 Неделчару, 4:0 – 44 Пушкаш, 5:0 – 55 Неделчару, 5:1 – 63 Кендыш, 5:2 – 80 Бахар, 5:3 – 90 Климович.
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Румыния –
Лазэр, Могош (Крецу, 70), Тошка (Кристя, 46), Неделчару, Ганя, Нистор, Марин (Бикфалви, 70), Ман (Бэлуцэ, 57), Митря, Тэнасе (Максим, 57), Пушкаш (Алибек, 58).
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Беларусь –
Чичкан, Печенин, Бордачев, Поляков, Наумов (Юзепчук, 46), Эбонг (Стасевич, 62), Хачатурян (Климович, 70), Маевский (Яблонский, 62), Бахар, Кендыш, Лаптев (Скавыш, 62).
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.30, «Васил Левски»
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Болгария –
Луков, Сисиньо (Велковски, 66), Антов, Попов (Попов, 78), Малинов, Цветков, Йомов (Димитров, 78), Янков (Краев, 80), Иванов (Ковачев, 65), Божиков, Илиев.
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Гибралтар –
Голдуин, Уайзмэн (Эннесли, 46), Джолли, Чиполина (Сарджент, 46), Понс, Ронан, Уокер (Кумбз, 50), Муэли (Оливеро, 46), Хассан (Стайч, 50), Барнетт, Торилла (Кассиаро, 50).
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.45, «Водафон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 23, пенальти Тосун, 1:1 – 32 Будимир, 2:1 – 40 Тюрюч, 2:2 – 53 Пашалич, 2:3 – 56 Брекало, 3:3 – 58 Ундер.
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Турция –
Чакыр, Сангаре, Кабак, Четин (Языджи, 46), Эркин (Байрам, 46), Тюрюч, Ундер (Караджа, 77), Кекчю (Озджан, 34), Йокушлу, Токез (Демирал, 54), Тосун (Унал, 63).
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Хорватия –
Слуга, Мельняк, Понграчич (Чалета-Цар, 61), Вида (Уремович, 46), Юранович, Брекало (Перишич, 60), Пашалич (Модрич, 77), Бадель (Башич, 60), Рог, Оршич, Будимир (Чолак, 66).
- Дата проведения
- 11 ноября, 21.30, «Брондбю»
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Дания –
Кристенсен, Йоргенсен, Мэле (Альманн, 81), Ларсен (Макше, 46), Нельссон, Эриксен (Ба, 46), Йонссон, Дамсгор, Дилэйни (Абильгор, 60), Андерсен (Линдстрем, 86), Дольберг (Винд, 46).
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Швеция –
Нордфельдт, Ольссон, Старфельт (Хольмен, 75), Йоханссон (Андерссон, 64), Даниэльссон, Свенссон (Ларссон, 75), Сванберг, Каюсте, Хильемарк (Кулусевски, 75), Квайсон (Ларссон, 64), Исак.
- Предупреждения:
- Макше (67), Абильгор (70), Сванберг (76), Кулусевски (79).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.30, «Жози Бартель»
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Люксембург –
Морис, Махмутович, Карлсон (Янс, 46), Мартинс, Скендерович (Бонерт, 46), Тилль, Жерсон (Korac, 46), Баррейро (Селимович, 46), Бенси, Девилль, Муратович.
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Австрия –
Перван, Триммель, Линхарт, Хинтереггер (Драгович, 46), Визингер, Лазаро, Жуль, Шауб, Хольцхаузер, Траунер, Калайджич (Грбич, 46).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Stadion Śląski»
- Гол:
- 1:0 – 40 Пионтек.
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Польша –
Скорупски, Валюкевич, Рыбус, Гумны, Бохневич, Гуральски, Плахета, Клих, Зелиньски, Милик, Пионтек.
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Украина –
Лунин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Зинченко, Макаренко, Михайличенко, Зубков, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук.
- Предупреждение:
- Гуральски (44).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Стожице»
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Словения –
Белец, Скубиц, Байрич, Мевля, Ловрич, Зайц, Гнезда-Черин, Иличич, Куртич, Юрчевич, Матавж.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Гол:
- 1:0 – 13 Вальдшмидт.
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Германия –
Трапп, Макс, Кох, Рюдигер, Баку, Хофманн (Амири, 21), Нойхаус, Брандт, Гюндоган, Та, Вальдшмидт.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Гол:
- 0:1 – 18 Каналес.
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Нидерланды –
Бизот, Велтман, Вейндал, Аке (Блинд, 6), Хатебур, Вейналдум, де Йонг, ван де Бек, Бергейс, Депай, де Йонг.
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Испания –
Унаи Симон, Мартинес, Гайя (Регилон, 29), Бельерин, Эрик Гарсия, Каналес, Родри, Коке, Асенсио, Мората, Жерар Морено.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Эштадиу да Луш»
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Португалия –
Антони Лопеш, Дуарте, Семеду, Рубен Семеду, Мариу Руй, Саншеш, Сержиу Оливейра, Тринкау, Моутинью, Нету, Паулинью.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 14 Грифо, 2:0 – 27 Бернардески.
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Италия –
Сиригу, Эмерсон, Д`Амброзио, Бастони, Ди Лоренцо, Тонали, Сориано, Грифо, Гальярдини, Бернардески, Лазанья.
- Предупреждение:
- Д`Амброзио (18).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Ден Дреф»
- Гол:
- 0:1 – 12 Мехмеди.
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Бельгия –
Миньоле, Борнаув, Вертонген, Мехеле, Дендонкер, Ванакен, Шадли, Азар, Прат, Лукебакио, Батшуайи.
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.10, «Стад де Франс»
- Гол:
- 0:1 – 28 Форсс.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.