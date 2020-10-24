Товарищеские матчи. Испания в гостях у Нидерландов, Германия играет с Чехией, Португалия против Андорры, Италия – Эстония

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Сегодня в Европе проходят товарищеские матчи с участием национальных сборных.

Турция и Хорватия сыграли вничью (3:3), Германия принимает Чехию, ПольшаУкраину, Испания играет с Нидерландами на выезде. 

Товарищеские матчи 

Греция – Кипр 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 17.45, «Stadio Georgios Kamaras»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Цолис, 2:0 – 18 Якумакис, 2:1 – 58 Элиа.
ГрецияБаркас, Мавриас (Рота, 68), Цимикас (Ликояннис, 46), Михайлидис, Хацийованис, Зека (Ламбропулос, 46), Бакасетас (Пелкас, 46), Фортунис (Бухалакис, 46), Цолис (Лимниос, 46), Курбелис, Якумакис.
КипрДеметриу, Гогич (Кастанос, 46), Иоанну (Иоанну, 62), Сьелис (Папафотис, 75), Кирьяку (Кусулос, 62), Кателарис (Каро, 46), Питтас, Артиматас, Кирьяку, Антониу, Элиа (Ционис, 86).
Предупреждения:
Иоанну (24), Бухалакис (72), Питтас (73).

 

Албания – Косово 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
11 ноября, 18.00, «Ружди Бижута»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 31 Балай, 2:0 – 65 Узуни, 2:1 – 85, пенальти Мурики.

 

Литва – Фарерские о-ва 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «стадион ЛФФ»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 42 Сиргедас, 2:0 – 45 Сиргедас, 2:1 – 90 Ватнхамар.

 

Черногория – Казахстан 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Под Горицом»
Онлайн матча

 

Сан-Марино – Латвия 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 32, автогол Бролли, 0:2 – 71 Дубра, 0:3 – 78, пенальти Гутковский.

 

Мальта – Лихтенштейн 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Мифсуд, 2:0 – 20 Борг, 3:0 – 84, пенальти Фарруджа.

 

Норвегия – Израиль 0:0 
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Уллеволл»
Онлайн матча

 

Румыния – Беларусь 5:3 (4:0, 1:3)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Илие Оанэ»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 11 Митря, 2:0 – 20, пенальти Марин, 3:0 – 31 Неделчару, 4:0 – 44 Пушкаш, 5:0 – 55 Неделчару, 5:1 – 63 Кендыш, 5:2 – 80 Бахар, 5:3 – 90 Климович.
РумынияЛазэр, Могош (Крецу, 70), Тошка (Кристя, 46), Неделчару, Ганя, Нистор, Марин (Бикфалви, 70), Ман (Бэлуцэ, 57), Митря, Тэнасе (Максим, 57), Пушкаш (Алибек, 58).
БеларусьЧичкан, Печенин, Бордачев, Поляков, Наумов (Юзепчук, 46), Эбонг (Стасевич, 62), Хачатурян (Климович, 70), Маевский (Яблонский, 62), Бахар, Кендыш, Лаптев (Скавыш, 62).
Предупреждения:
Наумов (19), Бикфалви (70), Митря (75), Бахар (90).

 

Болгария – Гибралтар 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Васил Левски»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Цветков, 2:0 – 15 Йомов, 3:0 – 45 Илиев.
БолгарияЛуков, Сисиньо (Велковски, 66), Антов, Попов (Попов, 78), Малинов, Цветков, Йомов (Димитров, 78), Янков (Краев, 80), Иванов (Ковачев, 65), Божиков, Илиев.
ГибралтарГолдуин, Уайзмэн (Эннесли, 46), Джолли, Чиполина (Сарджент, 46), Понс, Ронан, Уокер (Кумбз, 50), Муэли (Оливеро, 46), Хассан (Стайч, 50), Барнетт, Торилла (Кассиаро, 50).
Предупреждения:
Эннесли (72), Кассиаро (87).

 

Турция – Хорватия 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
11 ноября, 20.45, «Водафон Парк»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 23, пенальти Тосун, 1:1 – 32 Будимир, 2:1 – 40 Тюрюч, 2:2 – 53 Пашалич, 2:3 – 56 Брекало, 3:3 – 58 Ундер.
ТурцияЧакыр, Сангаре, Кабак, Четин (Языджи, 46), Эркин (Байрам, 46), Тюрюч, Ундер (Караджа, 77), Кекчю (Озджан, 34), Йокушлу, Токез (Демирал, 54), Тосун (Унал, 63).
ХорватияСлуга, Мельняк, Понграчич (Чалета-Цар, 61), Вида (Уремович, 46), Юранович, Брекало (Перишич, 60), Пашалич (Модрич, 77), Бадель (Башич, 60), Рог, Оршич, Будимир (Чолак, 66).
Предупреждения:
Кабак (38), Перишич (85).

 

Дания – Швеция 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
11 ноября, 21.30, «Брондбю»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 61 Винд, 2:0 – 74 Ба.
ДанияКристенсен, Йоргенсен, Мэле (Альманн, 81), Ларсен (Макше, 46), Нельссон, Эриксен (Ба, 46), Йонссон, Дамсгор, Дилэйни (Абильгор, 60), Андерсен (Линдстрем, 86), Дольберг (Винд, 46).
ШвецияНордфельдт, Ольссон, Старфельт (Хольмен, 75), Йоханссон (Андерссон, 64), Даниэльссон, Свенссон (Ларссон, 75), Сванберг, Каюсте, Хильемарк (Кулусевски, 75), Квайсон (Ларссон, 64), Исак.
Предупреждения:
Макше (67), Абильгор (70), Сванберг (76), Кулусевски (79).

 

Люксембург – Австрия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
11 ноября, 22.30, «Жози Бартель»
Онлайн матча
ЛюксембургМорис, Махмутович, Карлсон (Янс, 46), Мартинс, Скендерович (Бонерт, 46), Тилль, Жерсон (Korac, 46), Баррейро (Селимович, 46), Бенси, Девилль, Муратович.
АвстрияПерван, Триммель, Линхарт, Хинтереггер (Драгович, 46), Визингер, Лазаро, Жуль, Шауб, Хольцхаузер, Траунер, Калайджич (Грбич, 46).
Предупреждения:
Жуль (31), Баррейро (43).

 

Польша – Украина 1:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Stadion Śląski»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 40 Пионтек.
ПольшаСкорупски, Валюкевич, Рыбус, Гумны, Бохневич, Гуральски, Плахета, Клих, Зелиньски, Милик, Пионтек.
УкраинаЛунин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Зинченко, Макаренко, Михайличенко, Зубков, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук.
Предупреждение:
Гуральски (44).

 

Словения – Азербайджан 0:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Стожице»
Онлайн матча
СловенияБелец, Скубиц, Байрич, Мевля, Ловрич, Зайц, Гнезда-Черин, Иличич, Куртич, Юрчевич, Матавж.
АзербайджанБалаев, Гусейнов, Кривоцюк, Медведев, Салахлы, Сейдиев, Халилзаде, Ибрагимли, Мустафаев, Эмрели, Муталлимов.

 

Германия – Чехия 1:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 13 Вальдшмидт.
ГерманияТрапп, Макс, Кох, Рюдигер, Баку, Хофманн (Амири, 21), Нойхаус, Брандт, Гюндоган, Та, Вальдшмидт.
ЧехияПавленка, Новак, Матею, Емелка, Голеш, Барак, Дочкал, Черны, Копиц, Брабец, Крменчик.

 

Нидерланды – Испания 0:1 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 18 Каналес.
НидерландыБизот, Велтман, Вейндал, Аке (Блинд, 6), Хатебур, Вейналдум, де Йонг, ван де Бек, Бергейс, Депай, де Йонг.
ИспанияУнаи Симон, Мартинес, Гайя (Регилон, 29), Бельерин, Эрик Гарсия, Каналес, Родри, Коке, Асенсио, Мората, Жерар Морено.

 

Португалия – Андорра 2:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Эштадиу да Луш»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Нету, 2:0 – 29 Паулинью.
ПортугалияАнтони Лопеш, Дуарте, Семеду, Рубен Семеду, Мариу Руй, Саншеш, Сержиу Оливейра, Тринкау, Моутинью, Нету, Паулинью.
АндорраГомес Морейра, Сервос, Рубио, Родригес, Мартинес, Гарсия Реном, Гарсия, Санчес, Ребес, Вьейра, Пухоль.

 

Италия – Эстония 2:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 14 Грифо, 2:0 – 27 Бернардески.
ИталияСиригу, Эмерсон, Д`Амброзио, Бастони, Ди Лоренцо, Тонали, Сориано, Грифо, Гальярдини, Бернардески, Лазанья.
ЭстонияМеэритс, Метс, Пикк, Баранов, Тенисте, Соометс, Марин, Айнсалу, Миллер, Саппинен, Лийвак.
Предупреждение:
Д`Амброзио (18).

 

Бельгия – Швейцария 0:1 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Ден Дреф»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 12 Мехмеди.
БельгияМиньоле, Борнаув, Вертонген, Мехеле, Дендонкер, Ванакен, Шадли, Азар, Прат, Лукебакио, Батшуайи.
ШвейцарияМвого, Бенито, Шер, Джемерт, Фернандеш, Соу, Джака, Цубер, Гавранович, Эмболо, Мехмеди.

 

Франция – Финляндия 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
11 ноября, 23.10, «Стад де Франс»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 28 Форсс.
ФранцияМанданда, Зума, Динь, Лангле, Дюбуа, Погба, Сиссоко, Нзонзи, Бен-Йеддер, Жиру, Тюрам.
ФинляндияЙоронен, Ояла, О`Шонесси, Вяйсянен, Хямяляйнен, Кауко, Шюллер, Нисканен, Валакари, Форсс, Карьялайнен.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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