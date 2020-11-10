Губерниев получил почти 400 тысяч рублей за шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве, Загитова – 357 тысяч

Стали известны гонорары участников шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в Москве 7 ноября.

В шоу участвовали олимпийская чемпионка , испанец , пара и , Елизавета Туктамышева и другие.

Самый большой гонорар за шоу, согласно смете, получили фигуристы-парники – 511 632 рубля. Гонорар ведущего шоу телекомментатора составил 388 800 рублей.

Загитова и Фернандес получили по 357 504 рубля (119 168 рублей за каждую из трех смен, хотя шоу проходило только один день).

А что с деньгами в шоу, где каталась Загитова? Гонорар Губерниева выше, чем у Алины, а в смету зачем-то включили судей

Первый выход Загитовой с зимы: два новых платья, яркий макияж (стрелки и алая помада), падение после прыжка