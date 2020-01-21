Защитника «Спартака» Рылова обманули на 74 тысячи рублей при покупке коньков. Bauer возместил ущерб

Защитник рассказал о том, как стал жертвой мошенника.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в конце октября хоккеист перечислил 74 тысячи рублей человеку, пообещавшему ему новые коньки фирмы Bauer. Получив деньги, мошенник исчез.

«Да, похожая история действительно была. Но Bauer давным-давно возместил ущерб.

Было заявление в прокуратуру, но все это – старая история. Тот человек, который взял у меня деньги, не был случайным прохожим. Он работал представителем Bauer и постоянно контактировал со «Спартаком».

Насколько я знаю, этого человека ищут, но со мной все давно разрешилось и претензий к Bauer у меня нет», – объяснил Рылов.