Олимпийская чемпионка Севастьянова: «Хабиб побуждает людей к агрессии – это неправильно. Они живут по понятиям, присущим их культуре»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике прокомментировала слова чемпиона в легком весе в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

– Что скажешь о последних высказываниях Хабиба?

– То, что он побуждает людей к агрессии, – это страшно. Абсолютно не поддерживаю, считаю, что это неправильно, хотя это, конечно, очень мягко сказано.

У нас и так очень нестабильный мир, нестабильная ситуация, людям тяжело. Зачем еще побуждать их к жестоким действиям? Особенно сейчас, когда, наоборот, нужно всем держаться вместе, помогать друг другу, а не убивать.

Думаю, это обусловлено темпераментом, а также тем, что они живут больше по понятиям и по законам, которые присущи их культуре, – сказала Севастьянова.

«Герой России – это слишком». Депутат Госдумы предложил присвоить Хабибу почетное звание, но, кажется, все против

Хабиб вне октагона: обожает футбол, дружит с Роналду и тайно занимается благотворительностью