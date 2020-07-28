Тарасов – врачу «Локо»: «Зачем так глупо врать? Дело было не в деньгах, а в правде. Столкнулся со свинским отношением»

Полузащитник ответил на высказывания врача Никиты Карлицкого о конфликте из-за оплаты медицинских услуг.

Карлицкий обвинил Тарасова во лжи, заявив, что в клубе отговаривали игрока от операции.

«Я не понимаю, зачем поднимать эту тему. Зачем так глупо и неумело врать?

В последнем матче за клуб я получил очень серьезную травму ахила. Так как контракт с клубом заканчивался, я понимал, что никто не позаботится обо мне лучше, чем я сам.

Врачи клуба во главе с Карлицким в один голос утверждали, что операция мне не нужна, и что я поправлюсь и так, тогда как независимые обследования, проведенные мной за свой счет, показывали необходимость такой операции. Понятно, зачем тратить деньги на футболиста, который уже фактически не имеет с клубом контракта. В итоге сам отправил меня от клуба в клинику «Вилла Стюарт» в Рим на обследование.

Врачи этой клиники однозначно постановили, что операция мне необходима для скорейшего выздоровления. Такая операция и была там проведена. После чего, когда я пришел в клуб с просьбой компенсировать мне стоимость этой операции, я получил от Кикнадзе отказ на том основании, что Карлицкий и другие врачи клуба были против операции. После чего и возникла эта конфликтная ситуация, закончившаяся решением суда в мою пользу.

Я понимаю, что легко сидеть напротив журналиста и рассказывать такие байки, что он, мол, обещал Тарасову восстановление с командой, что не бросим, что Тарасов сам отказался от оплаты и обещал все сделать за свой счет. Но когда Карлицкий пришел в суд и попытался все эти байки рассказать, независимые арбитры ему просто не поверили.

По поводу каких-то, как выразился Никита, 10 тысяч евро хотел бы отметить – радостно за него, что его доход позволяет ему так пренебрежительно отзываться о такой сумме, однако дело было не в деньгах, а в правде – я отдал клубу многие годы и никогда не убирал ног в стыках, а когда получил травму, столкнулся с таким свинским отношением. Для меня это было делом принципа.

Врач должен молчать в тряпочку, только если его пациент ему не разрешил публично рассуждать об информации, которая стала ему известна в результате лечения. Я такого разрешения Карлицкому не давал.