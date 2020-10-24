Антон Шунин: «Ferrari – предел мечтаний любого человека»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался на тему дорогих автомобилей у футболистов.
– Мы на автопарке «Динамо». Жека Фролов – сколько ему на тот момент было, лет 18?
– Мне кажется, 20.
– Зачем ему Ferrari?
– Знаешь, мне кажется, что такие темы вообще не стоит обсуждать, не стоит оглашать, рассказывать.
– Но Ferrari, зачем ему Ferrari? Он молодой пацан. Играй в футбол. Какой Ferrari.
– Я думаю, что это предел мечтаний любого человека – Ferrari.
– А чей «Гелик» [Mercedes-Benz Geländewagen]? Игрока или тренера?
– Игрока.
– Номера не увидел. По ним мог бы догадаться.
– Вот мотоцикл.
– А чего, на моциках разрешают ездить?
– Это персонала.
– Harley-Davidson. Я прямо представил сейчас: Ярдошвили (врач «Динамо – прим. Sports.ru) такой в шлеме – вжух. У него там «Алиса» рубит какая-нибудь, и он по Ленинградскому проспекту, – сказал блогер Евгений Савин, общаясь с Шуниным на YouTube-канале «Красава».