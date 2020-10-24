Защитник «Ливерпуля» Гомес получил потенциально серьезную травму на тренировке сборной Англии

У защитника травма.

Как сообщает Sky Sports, на тренировке сборной футболист получил повреждение, оцениваемое как потенциально очень серьезное.

Ожидается, что сегодня вечером главный тренер национальной команды может прокомментировать этот инцидент.

Для «Ливерпуля» эта потеря может стать второй в центре защиты. Ранее Вирджил ван Дейк выбыл, предположительно, до конца сезона после подката вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Со статистикой выступлений Гомеса можно ознакомиться здесь.

Ван Дейк успешно прооперирован после травмы связок колена, полученной в игре с «Эвертоном»