Рибальта о лимите: «В лиге должна быть конкурентоспособность. В Испании, Германии и Франции нет лимитов»

Спортивный директор высказал мнение касательно лимита на легионеров в российском футболе.

«На мой взгляд, важно понять, зачем вообще нужен лимит на легионеров. Как я понимаю, главная цель – это сильная национальная команда.

Посмотрите на Испанию, Германию или Францию. В их странах нет таких лимитов. Ограничения есть, но они не такие жесткие. В лиге должна быть конкурентоспособность. Сборной нужно всего 20 игроков, а не 60, например.

Сложно сказать, какой именно должна быть формула лимита. Но, как мне кажется, нужно меньше ограничений и больше конкурентоспособных лиг.

Возможно, в прошлом в России было слишком много легионеров, и они занимали места российских игроков. Это плохо. Но это не вопрос ограничений, это вопрос качества.

Я бы обязал играть с определенным количеством российских игроков в первой лиге и втором дивизионе, а также сделал бы правило о молодых футболистах. Именно молодые игроки составляют базу, они должны играть и конкурировать с самого начала карьеры», – цитирует Рибальту «Спорт-Экспресс».

Впоследствии цитата пропала с сайта «Спорт-Экспресса», в данный момент ссылка на нее не работает.