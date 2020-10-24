«Реал» может предложить 75 млн евро и Йовича за Холанда, а также 50 млн и Мариано за Камавинга зимой

«Реал» заинтересован в подписании двух игроков зимой.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на канал RTVE, мадридцы хотят купить форварда из дортмундской «Боруссии» и из «Ренна».

Норвежец – главная цель «Реала», и клуб уже связывался с немецкой командой по поводу сделки. Если «Боруссия» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, по Холанду будет сделано предложение в размере 75 миллионов евро плюс двухгодичная аренда форварда Луки Йовича.

За Камавинга «Ренн» просит 60 миллионов евро, и «Реал» готов предложить 50 млн евро и нападающего (либо в аренду с правом выкупа, либо на постоянной основе).

Со статистикой выступлений Холанда в этом сезоне можно ознакомиться здесь, Камавинга – тут.

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