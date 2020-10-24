Роналду забил 102-й гол за сборную Португалии. До мирового рекорда – 7 голов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в товарищеском матче со сборной Андорры (7:0, второй тайм).

Этот гол стал для футболиста 102-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Таким образом, Роналду осталось забить за Португалию семь голов, чтобы повторить мировой рекорд.

Кроме того, победа в этом матче стала 100-й для Криштиану в составе сборной Португалии. Всего он провел 168 матчей за Португалию, до европейского рекорда остается 8 игр (176 матчей, Джанлуиджи Буффон, сборная Италии / Серхио Рамос, сборная Испании), до мирового – 16 (184 матча, Ахмед Хассан, сборная Египта).