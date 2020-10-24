Тони Кроос: «Футболисты – марионетки ФИФА и УЕФА. Мы не играли бы в Лиге наций и в Саудовский Аравии за Суперкубок Испании»

Полузащитник прокомментировал возможность создания европейской .

«Игроки, увы, ничего не решают. Мы лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал какой-то профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге наций или не проводили бы Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Такие соревнования пытаются всосать в себя как можно больше денег, но также выматывают игроков. Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает.

Со спортивной точки зрения, такой турнир был бы действительно интересен, ведь там проводились бы лишь матчи высокого уровня. Однако в таком случае пропасть между большими и маленькими командами только увеличится. Не всегда во главу угла надо ставить быстрые деньги», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

«Ливерпуль», «МЮ», «Реал» готовят проект европейской Премьер-лиги. Кажется, теперь все серьезно: их поддерживает ФИФА