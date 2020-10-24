Тренер «Зенита» Оливейра дисквалифицирован за оскорбительное поведение в игре с «Краснодаром»

КДК РФС вынес наказание за нарушения на матче 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (3:1).
Тренера петербуржцев Вильям Оливейра дисквалифицировали на 2 матча (один – условно) за «оскорбительное поведение в отношении официального лица матча».
Также специалиста оштрафовали на 200 тысяч рублей и установили испытательный срок до конца сезона.
«Зенит» был оштрафован на 45 тысяч рублей за нарушение зрителями санитарного регламента, еще на 50 тысяч – за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.