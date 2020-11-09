Ягудин о видео Дзюбы: «Это делает вся страна, весь мир. В стенах своего дома я могу делать все что угодно»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о публикации интимного видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Вот в такое время мы живем. Когда страшно сделать шаг, кого-то подвезти на машине или кому-то позвонить, записать видео, потому что в любой момент все это может вскрыться.

У меня было в жизни, когда я подвез знакомую девушку, сотрудницу одной компании, на которую я работал. Какие-то издания сделали фотографии. Жена ее знала, но из этого сделали целую историю.

Сейчас век новейших технологий, которые нам в какой-то степени помогают жить, но с другой стороны – нет. Взять США, актриса Дженнифер Лоуренс – тоже пикантная фотосессия была выложена в сеть. Как-то повлияло на дальнейшую карьеру? Абсолютно нет.

Если говорить о спорте – Деле Алли, Кайл Уокер. Тоже снимали видео, и это просочилось в сеть. Это было стыдно, потому что была и собака, и так далее... Но не будем об этом. Они продолжают играть в сборной.

Я уверен, что у каждого из нас есть определенные вещи, которые мы не хотели бы публиковать. 

Это личная жизнь, я могу делать в стенах своего дома все что угодно. Я считаю, что эта тема вообще выеденного яйца не стоит.

Когда я выступал в 90-е, 2000-е, были другие технологии. Сейчас практически каждый день кого-то «вскрывают», фотографируют. Вот чем страшна ситуация, а не тем, что сделал Артем. Это делает вся страна, весь мир», – сказал Ягудин в программе «Док-Ток» на Первом канале.

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