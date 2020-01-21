НХЛ может уменьшить число матчей в сезоне-20/21 и провести его с краткосрочными «пузырями»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о том, какие сценарии обсуждаются лигой для проведения следующего сезона в условиях пандемии коронавируса.

Ранее лига и профсоюз назвали ожидаемой датой его старта 1 января. Изначально декларировалось намерение провести полноформатный регулярный чемпионат из 82 матчей.

О краткосрочных «пузырях»

«Команда будет играть там на протяжении 10-12 дней. Можно будет провести много матчей без переездов. После этого они могут возвращаться домой на неделю, проводить время с семьями. У нас будут все необходимые протоколы тестирования и все остальное.

Это будет не так эффективно, как полноценный «пузырь», но мы считаем, что если пойдем по этому пути, то до определенной степени снизим риски. Так что это один из сценариев, который мы рассматриваем».

О перекройке дивизионов и сокращении числа матчей

«Понятно, что нам не удастся переместить все семь канадских клубов южнее 49-й параллели, так что надо рассмотреть альтернативные варианты.

Пересечение границы США и Канады – это одна проблема. Но также есть ограничения внутри США при переезде из штата в штат. Где-то, например, требуется карантин. Так что придется быть гибкими.

Поскольку фактор переездов существенен и остается неопределенным, нам, возможно, придется временно поменять географию, потому что поездка команды из Флориды в Калифорнию не будет иметь смысла.

Может быть, будет лучше, в частности, если сезон будет укороченным, а мы рассматриваем такой вариант, чтобы не заставлять команды далеко ездить. Возможно, на время придется что-то поменять в дивизионах, чтобы решить данный вопрос».

О спаде рейтингов Кубка Стэнли

«Мы пытались так представить игру, чтобы даже без болельщиков в ней чувствовались драйв и энергия. Но этого все равно не хватало. Кроме того, многие болельщики оказались менее вовлечены в просмотр игр матчей летом. Подозреваю, во многом дело было именно в этом».

О дальнейших целях

«Сейчас мы находимся в процессе разработки плана возвращения хоккея, который, я надеюсь, будет готов в скором времени. Но еще одна наша цель – в долгосрочной перспективе вернуться к нормальному расписанию, когда сезон начинается осенью, а заканчивается до наступления июля. Такова наша задача».