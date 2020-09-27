Гараничев выиграл контрольную гонку сборной России, Пащенко – 2-й, Латыпов и Бабиков – 3-и, Халили – 9-й

Биатлонист Евгений Гараничев выиграл первую из двух контрольных гонок сборной России в Ханты-Мансийске.
В спринте на 10 км Гараничев показал результат 24,40 с одним промахом.
В контрольной тренировке не участвовали Александр Логинов и Матвей Елисеев, которым гарантировано попадание на первые этапы Кубка мира.
Контрольная гонка сборной России
Мужчины
Спринт
1. Евгений Гараничев – 24,40 (1)
2. Петр Пащенко – 24,41 (0)
3-4. Антон Бабиков – 24,54 (1)
3-4. Эдуард Латыпов – 24,54 (3)
5. Семен Сучилов – 24,57 (1)
6. Вадим Филимонов – 25,18 (0)
7. Кирилл Стрельцов – 25,24 (2)
8. Дмитрий Иванов – 25,27 (0)
9. Карим Халили – 25,38 (2)
10. Василий Томшин – 25,46 (2)
11. Кирилл Бажин – 25,49 (2)
12. Игорь Малиновский – 25,55 (3)
13. Алексей Петров – 26,10 (2)
14. Алексей Вагин – 26,14 (2)
15. Рустам Каюмов – 26,54 (4)