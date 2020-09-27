Гараничев выиграл контрольную гонку сборной России, Пащенко – 2-й, Латыпов и Бабиков – 3-и, Халили – 9-й

Биатлонист Евгений Гараничев выиграл первую из двух контрольных гонок сборной России в Ханты-Мансийске.

В спринте на 10 км Гараничев показал результат 24,40 с одним промахом.

В контрольной тренировке не участвовали Александр Логинов и Матвей Елисеев, которым гарантировано попадание на первые этапы Кубка мира.

Контрольная гонка сборной России

Мужчины

Спринт

1. Евгений Гараничев – 24,40 (1)

2. Петр Пащенко – 24,41 (0)

3-4. – 24,54 (1)

3-4. – 24,54 (3)

5. Семен Сучилов – 24,57 (1)

6. Вадим Филимонов – 25,18 (0)

7. – 25,24 (2)

8. Дмитрий Иванов – 25,27 (0)

9. – 25,38 (2)

10. Василий Томшин – 25,46 (2)

11. Кирилл Бажин – 25,49 (2)

12. – 25,55 (3)

13. Алексей Петров – 26,10 (2)

14. Алексей Вагин – 26,14 (2)

15. Рустам Каюмов – 26,54 (4)