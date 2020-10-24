Чалов вызван в сборную России. У Заболотного, Ерохина и Лесового сомнительные тесты на коронавирус

Игроки сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус.
Вследствие этого в сборную был вызван форвард ЦСКА Федор Чалов.
«При тестировании лабораторией, определенной УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трех футболистов – Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового.
При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни.
А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.
В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата.
Вместе с тем, вызов в национальную команду получил нападающий Федор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодежной сборной России», – говорится в сообщении сборной.
Сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграет в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).