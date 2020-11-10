Алена Косторная: «Раньше могла всю ночь не спать, а сейчас уделяю внимание режиму. Цвет кожи теперь приемлемый, а не как у трупа»

Чемпионка Европы по фигурному катанию прочитала твиты о себе и прокомментировала их.

«Тут кто-то пишет, что я выгляжу в этом сезоне не очень. Ну, это личное мнение кого-то. У нас очень субъективный вид спорта. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то за, кто-то против.

Свое мнение никто не отменял. Но, соответственно, твое мнение – оно твое. Если что-то не нравится, то, как бы... Не нравится – и не нравится. Все.

Сейчас я очень много времени стала уделять режиму и прочим аспектам, которые я раньше вообще не соблюдала. Спать я ложилась когда хотела, во сколько хотела.

И в целом мне было все равно, я могла всю ночь не спать, аля-улю, гони гусей. А потом просто за час до тренировки лежать чуть ли не в отключке, потому что организм не справлялся.

Сейчас я на это стала обращать внимание. Синяки под глазами стали меньше, и кожа стала чище. Цвет приемлемый, а не как у трупа», – рассказала Косторная в сюжете Первого канала.

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