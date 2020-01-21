«Сибирь» пропустила 5 шайб за 11 минут от минского «Динамо» со старта матча. Это рекорд КХЛ

Минское «Динамо» играет с «Сибирью» (5:0, 1-й период) в матче регулярного чемпионата .

За 11 минут первого периода игроки минского клуба забросили 5 шайб.

Голами отметились Илья Усов, Алексей Протас, Егор Шарангович, Илья Соловьев и Бреннан Менелл.

После второй пропущенной шайбы вратарь Харри Сятери был заменен на Антона Красоткина. Красоткин пропустил три гола, после чего Сятери вернулся ворота .

Отметим, что на данный момент минское нанесло всего 8 броском в створ ворот клуба из Новосибирска.

Пять шайб за 10:57 со старта матча – это новый рекорд скорострельности в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» – 11:57.