«Сибирь» пропустила 5 шайб за 11 минут от минского «Динамо» со старта матча. Это рекорд КХЛ

Теги Сибирь Динамо Минск КХЛ рекорды Харри Сятери Антон Красоткин Егор Шарангович Илья Соловьев Илья Усов Алексей Протас Бреннан Менелл Хоккей

Минское «Динамо» играет с «Сибирью» (5:0, 1-й период) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За 11 минут первого периода игроки минского клуба забросили 5 шайб.

Голами отметились Илья Усов, Алексей Протас, Егор Шарангович, Илья Соловьев и Бреннан Менелл.

После второй пропущенной шайбы вратарь Харри Сятери был заменен на Антона Красоткина. Красоткин пропустил три гола, после чего Сятери вернулся ворота «Сибири».

Отметим, что на данный момент минское «Динамо» нанесло всего 8 броском в створ ворот клуба из Новосибирска.

Пять шайб за 10:57 со старта матча – это новый рекорд скорострельности в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» – 11:57.

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