Отклонена апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Юве». С команды снято 1 очко за неявку

Апелляционный комитет отклонил запрос «Наполи» по матчу 3-го тура Серии А против .

Неаполитанскому клубу присуждено техническое поражение со счетом 0:3. За неявку на матч с «Ювентусом» с команды снято одно очко.

Напомним, региональная служба здравоохранения заблокировала выезд «Наполи» на матч в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо хотела добиться переноса матча ввиду запрета местного органа здравоохранения на выезд в Турин. Серия А заявляла, что оснований для переноса игры нет.

Какой же цирк в Турине: «Юве» объявил состав, приехал на стадион и позвал фанатов, зная, что «Наполи» не будет