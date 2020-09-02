Решение по результату матча «Ювентус» – «Наполи» отложено

Официальное решение по результату матча 3-го тура Серии А – «Наполи» отложено на неопределенный срок.

Дисциплинарная комиссия опубликовала результаты 3-го тура чемпионата Италии. Результат матча «Юве» – «Наполи» стоит с пометкой «на рассмотрении». Ожидается дальнейшее расследование.

Ранее неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд «Наполи» на матч в Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Команда под руководством Дженнаро Гаттузо намерена добиться переноса матча ввиду запрета местного органа здравоохранения на выезд в Турин. Серия А заявила, что оснований для переноса игры нет.

Предполагалось, что «Наполи» засчитают техническое поражение со счетом 0:3.

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