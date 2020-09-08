Губернатор Кампании: «Если бы «Наполи» заразил Роналду, мы бы попали в заголовки The New York Times»

Губернатор Кампании Винченцо Де Лука дал оценку ситуации с отменой матча Серии А – «Наполи».

Гости не явились на игру из-за коронавируса в команде. Серия А разрешила проведение матча, но власти Неаполя запретили «Наполи» лететь в Турин.

«Я понимаю, что в мире футбола множество серьезных экономических интересов. Но должна же быть грань, после пересечения которой спорт больше не спорт. Те, у кого нет преданности и чести, не могут говорить о спорте.

Замечу, что властям Неаполя и «Наполи» даже не выразили благодарность за то, что не был заражен . Уже был прецедент с «Дженоа» (в клубе заболели 17 игроков и 5 сотрудников – прим. Sports.ru).

Только подумайте, что бы было, если бы «Наполи» повел себя так: давайте поедем и сыграем. И через неделю, может быть, Роналду сдал бы положительный тест. Мы бы попали в заголовки The New York Times» – заявил Де Лука.

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