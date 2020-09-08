«Напомню Аньелли слова Шопенгауэра: «Славу приходится завоевывать, честь – только хранить, не терять». Губернатор Кампании о матче «Юве» – «Наполи»

Губернатор Кампании Винченцо Де Лука высказался о ситуации с отменой матча Серии А «Ювентус» – «Наполи» в связи с тем, что гости не явились на игру из-за коронавируса в команде.

Серия А разрешила проведение матча, но власти Неаполя запретили «Наполи» лететь в Турин.

«В Наполи» тесты на двух игроков дали положительный результат. Власти Неаполя сделали ровно то, что предписывает закон, – футболистов изолировали.

Но есть проблема. Итальянская федерация футбола (FIGC) использует протокол, который отличается от положений регионального министерства здравоохранения в отношении положительных результатов на коронавирус. И тут начинается возня. Протокол Серии А – это частный акт, он не имеет значения с юридической точки зрения и с точки зрения здоровья.

Игроки подчиняются тем же правилам в области здравоохранения, что и все итальянские граждане. И поэтому «Наполи» не полетел на игру – потому что команду поместили в карантин.

устами президента делает печальные и постыдные заявления: «Поскольку есть протокол, мы пойдем на стадион». Первое лицо «Юве» увлечено футболом и философией.

Мне бы хотелось напомнить Аньелли о словах Артура Шопенгауэра: «Славу приходится завоевывать, честь же – только хранить, не терять» (фраза из книги «Афоризмы житейской мудрости» – прим. Sports.ru). Если бы я вел себя подобным образом, я бы почувствовал, что утратил честь.

Интересно, какой же такой спортивный дух останется с таким отношением к делу? Это все еще спорт или уже что-то большее?

Мы говорим о спорте, спортивных ценностях, лояльности, честной конкуренции и уважении к нашим соперникам. Но как можно опускаться до такой мелочности, делая вид, что выиграл матч, когда игроков соперника поместили в карантин местные власти, а не они сами сделали это по собственной воле?» – заявил Де Лука.

Какой же цирк в Турине: «Юве» объявил состав, приехал на стадион и позвал фанатов, зная, что «Наполи» не будет