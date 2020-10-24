«Спартак» – «Динамо» в Кубке, ограничения в Москве, реванш Конора и Порье подтвержден, Муса может вернуться в ЦСКА и другие новости утра

1. Прошла жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России. «Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА примет СКА Хабаровск, «Зенит» – «Арсенал», «Локо» – «Тамбов» и остальные пары.

2. Болельщики «Зенита» признали форварда Артема Дзюбу лучшим игроком матча с «Краснодаром».

3. Московские клубы будут перед каждым туром РПЛ согласовывать число зрителей на трибунах. Квоту могут уменьшить. Это связано с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице.

4. КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», СКА в гостях выиграл у «Йокерита», «Авангард» был сильнее «Сочи».

5. Нападающий Ахмет Муса может вернуться в ЦСКА, поскольку тренер армейцев Виктор Гончаренко якобы недоволен Гайчем. Сообщается, что переговоры уже идут.

6. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года.

7. У хавбека «Краснодара» Вильены коронавирус. 8 ноября он играл против «Зенита».

8. АПЛ не намерена возвращать 5 замен. Клопп, Сульшер и Гвардиола настаивали на таком решении.

9. Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выбыл на месяц из-за мышечной травмы. Он провел 7 матчей за 22 дня.

10. «Формула-1» опубликовала предварительный календарь на сезон-2021 с рекордными 23 Гран-при.

11. Отклонена апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом» и снятие 1 очка за неявку. Впрочем, партенопейцы не сдаются и оспорят решение в Олимпийском комитете Италии.

12. Официально подтвержден реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье. Бой пройдет 23 января в Лас-Вегасе.

Менеджер Хабиба сразу после появления этой новости написал «30-0» в твиттере. Камбэк?

13. Совет управляющих НБА единогласно одобрил изменения в коллективном договоре. Сезон стартует 22 декабря.

14. Защитник «Вулверхэмптона» Килмен рассматривает возможность сыграть за сборную России или Украины.

15. Гендиректор Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, назвавший не белых футболистов «цветными», подал в отставку.

16. Польский рэпер подарил форварду «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотой мяч» из лего.

17. Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит около 2 недель из-за травмы.

18. Маскот Гуннерзавр вернулся в «Арсенал».

Цитаты дня.

Максим Траньков: «Могу понять, почему Трусова ушла от Тутберидзе. Но никогда не пойму, почему это сделала Косторная»

Гендиректор «Зенита»: «У нас задача на сезон одна – выиграть и РПЛ, и Кубок России»

Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана. Он и император, и монарх в «Барсе»

Боец ММА Вартанян: «Армянский народ предали продажные политики во главе государства»

«Мы должны помогать, #####». Оздоев, стоя рядом с Дзюбой в перерыве матча с «Краснодаром»

Экс-футболистка сборной Канады Леблан о Камале Харрис: «Первая женщина вице-президент, при этом она не с белым цветом кожи. Аплодирую вам»

Ургант о видео Дзюбы: «Хотите, чтобы он так не делал на сборах – отключите ему «Матч ТВ». Все! Не стулом же он человека ударил»

Романцев об игре клубов РПЛ в еврокубках: «Ожидаемо. Не стреляйте в пианиста – он играет как умеет»

Малкин о невызове Дзюбы в сборную: «Может, человек пить начнет. Не хотелось бы, чтобы карьера ломалась из-за этого»