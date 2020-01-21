Малкин о невызове Дзюбы в сборную: «Может, человек пить начнет. Не хотелось бы, чтобы карьера ломалась из-за этого»

Нападающий прокомментировал ситуацию вокруг нападающего .

– Если придет Кросби и я ему задам вопрос про Дзюбу, он встанет и уйдет?

– Да нет, он на юморе, на самом деле. Мы все понимаем, что это естественно и не противозаконно.

– У меня вообще к Дзюбе никаких вопросов нет. Я считаю, что он должен быть и в сборной, и капитаном, и ничего не произошло. А те мерзавцы, которые у него вскрыли телефон или что-то украли, они мерзавцы и есть.

– Мое мнение, сугубо личное, что он должен быть в сборной по одной причине: чтобы просто выходить на поле и забыться.

Потому что сейчас он просто не сможет уснуть, он будет накручивать себя, и может просто сломаться карьера человека.

Если его возьмут в сборную, это будут какие-то постоянные тренировки, пацаны, шутки, юмор. И они его просто поддержат.

Если ему тренер доверит сыграть несколько минут или матч какой-то, у него просто будет другое настроение. Человек, может, не просядет, в какое-то пике не уйдет.

– Его сейчас на грядущие матчи не взяли.

– Может, человек сейчас пойдет и начнет пить после такого, я не знаю. Просто не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалась из-за этого, – сказал Малкин.

Собчак, Чехова, Лобода и другие выступают под хэштегом #ЯМыДзюба. Он добрался даже до политического шоу на «России 1»