АПЛ не намерена возвращать 5 замен. Клопп, Сульшер и Гвардиола настаивали на таком решении

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что число замен в матчах английского чемпионата не будет увеличено.

«Мы уже дважды голосовали по этому вопросу. Не думаю, что что-то изменится в ближайшем будущем», – сказал Мастерс.

Ранее по этому вопросу высказались Юрген Клопп, Оле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола. Все они настаивают на необходимости возврата к проведению пять замен за матч.

Пять замен можно было проводить после возобновления прошлого сезона, который приостанавливался из-за пандемии коронавируса. Затем клубы проголосовали против этого правила в новом чемпионате. В других топ-лигах Европы пять замен оставили и на этот сезон.

Клопп, Гвардиола, Сульшер и Лэмпард сражаются за возвращение в АПЛ пяти замен. Количество мышечных травм уже увеличилось на 47%