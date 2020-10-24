Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана. Он и император, и монарх в «Барсе»

Эрик Олатс, бывший агент форварда «Барселоны» , поделился мнением о пребывании игрока в каталонском клубе.

«Антуан перешел в клуб, испытывающий сложности, где Месси заправляет всем. Лионель одновременно и император, и монарх, и он не очень хорошо воспринял переход Гризманна.

Его отношение было скверным, Месси заставил Гризманна это почувствовать. Я постоянно слышу, как Антуан говорит, что у него с Месси нет проблем, но никогда не слышал ничего подобного от Лео.

На мой взгляд, Месси сказал, что хочет уйти, чтобы посмотреть, какую роль он по-прежнему играет в клубе как игрок, принимающий решения и имеющий влияние на других футболистов, но в конечном итоге он остался. Типичный Месси! Так же хорош на поле, как и плох за его пределами.

уже давно страдает. Проблемы у клуба, а не у Антуана. В прошлом году, когда он пришел в «Барсу», Месси не разговаривал с ним, не пасовал ему. Он сделал все для ужасной адаптации Гризманна. Это явно наложило свой отпечаток. Это было ясно и заметно. Если добавить к этому отставку президента, восемь голов от «Баварии» и трех разных тренеров, условия у игрока не самые лучшие», – рассказал Олатс для France Football.