Глава FA Кларк, назвавший не белых футболистов «цветными», подал в отставку

Гендиректор Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк лишился своего поста.

Функционер подал в отставку после того, как во время выступления в Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами» (coloured footballers) при обсуждении оскорблений, которые они получают в соцсетях.

«Если мы посмотрим на происходящее с футболистками, с цветными футболистами высокого уровня и оскорблениями, с которыми они сталкиваются в соцсетях... Соцсети бесплатны для всех», – сказал Кларк.

Он извинился после того, как член парламента Кевин Бреннан попросил его это сделать.

«Если я действительно так сказал, прошу прощения. Я продукт работы за рубежом, я много лет провел в США, где в работе иногда требовалось использовать термин «люди с не белым цветом кожи. Это следствие их законодательного разнообразия и формата позитивной дискриминации. Иногда я запинаюсь», – отметил Кларк.

Впрочем, он все равно подал в отставку.

«Мои неприемлемые слова перед парламентом нанесли ущерб нашей игре и тем, кто наблюдает, играет, судит и управляет ею. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что оскорбил разнообразные сообщества в футболе, над которыми я и другие так усердно работали», – сказал Кларк.

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