Муса может вернуться в ЦСКА, поскольку Гончаренко недоволен Гайчем. Переговоры идут

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за «Аль-Наср», может вернуться в московский клуб, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, ЦСКА начал переговоры с 28-летним форвардом, находящимся в статусе свободного агента, поскольку главный тренер команды очень недоволен нападающим .

Это и стало причиной, по которой руководство ЦСКА задумалось о подписании контракта с Мусой.

Также сообщается, что футболист мог вернуться в Россию зимой 2019 года. Муса мог перейти в «Ростов» на правах аренды из «Аль-Насра», при этом саудовский клуб был готов платить ему 6-6,5 млн евро из 7 млн евро, которые составляли его зарплату.

Однако из-за срыва перехода Хавьера Пасторе из «Ромы» руководство «Аль-Насра» отказалось от этой идеи.

26 октября срок контракта между Мусой и саудовским клубом истек.

Со статистикой футболиста, выступавшего за ЦСКА с 2012 по 2016 год, можно ознакомиться здесь.