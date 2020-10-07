Московские клубы должны будут согласовывать с властями проведение матчей со зрителями

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице.

Они вводятся с 13 ноября и будут действовать до 15 января 2021 года. Меры по борьбе с затронут и спортивные мероприятия.

«Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве», – сказано в сообщении Собянина.

Отмечается также, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Сейчас в некоторых регионах России из-за распространения инфекции уже запрещено проводить матчи в присутствии болельщиков. Так, запрет действует в Подмосковье, где при пустых трибунах играют «Химки».