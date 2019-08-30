Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин скончался после тяжелой болезни. Ему был 91 год.

В паре с Майей Беленькой Москвин трижды становился чемпионом СССР в парном катании. Они первыми из отечественных фигуристов (вместе с парой Герасимова – Киселев) выступили на чемпионате Европы.

Москвин был знаменосцем олимпийской команды СССР на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 1964 года.

После завершения спортивной карьеры Москвин стал тренером. Много лет работал в тренерском тандеме с женой Тамарой Москвиной.

Среди его учеников – первые советские олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов, а также Тамара Братусь (Москвина), Алексей Мишин, Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, Игорь Лисовский и многие другие.

Тамара Москвина – о муже: «Он тренировал спортсменов так, чтобы они вырастали умными и порядочными людьми»