Менеджер Хабиба написал «30-0» в твиттере. Сразу после новости о бое Конора с Порье

, менеджер чемпиона UFC в легком весе , допустил возобновление карьеры своего подопечного.

«30-0», – написал Абдель-Азиз в твиттере.

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы в поединке против Джастина Гейджи на UFC 254. На данный момент рекорд Нурмагомедова составляет 29-0.

Абдель-Азиз написал твит сразу после того, как было официально объявлено о реванше между экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Официально: Конор подерется с Дастином Порье 23 января на UFC 257

Рейтинг UFC взломали: Конор стоял на первом месте P4P вместо Хабиба