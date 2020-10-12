Менеджер Хабиба написал «30-0» в твиттере. Сразу после новости о бое Конора с Порье

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, допустил возобновление карьеры своего подопечного. 

«30-0», – написал Абдель-Азиз в твиттере.

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы в поединке против Джастина Гейджи на UFC 254. На данный момент рекорд Нурмагомедова составляет 29-0.

Абдель-Азиз написал твит сразу после того, как было официально объявлено о реванше между экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье. 

Официально: Конор подерется с Дастином Порье 23 января на UFC 257 

Рейтинг UFC взломали: Конор стоял на первом месте P4P вместо Хабиба

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