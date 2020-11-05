Максим Траньков: «Могу понять, почему Трусова ушла от Тутберидзе. Но никогда не пойму, почему это сделала Косторная»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением насчет переходов в фигурном катании.

– Как бы ты отнесся, если бы твои фигуристы перешли к кому-то, не поставив тебя в известность? Ты бы узнал об этом из прессы или со стороны.

– Я уверен, что мои спортсмены так бы не поступили со мной. Потому что это так же зависит от отношения в команде «спортсмен – тренер», как ты общаешься со спортсменами. Я не могу себе представить такую ситуацию, потому что, помимо всего прочего, мы еще и друзья.

– Получается, что у Тутберидзе…

– Я не это имел в виду, я имею в виду, что нужно так воспитывать спортсмена, чтобы спортсмен пришел и сказал. Это нормальные отношения. Весь мир ходит от тренера к тренеру. Приезжает Каролина Костнер, катается у Мишина, а на Олимпиаду едет с Хутом. Это нормально, если есть нормальные человеческие отношения. Я понимаю, что тренеру тяжело, я сам уходил от тренеров. И от любимых своих тренеров, когда я сам плакал и уходил от Великова, например, к Москвиной. Были такие ситуации.

Много бывает факторов. Опять же, возвращаясь к переходу Трусовой – я абсолютно понимаю переход Трусовой. Я могу понять, почему ушла Трусова.

Потому что она все время была третьей. Их было трио, и она все время была третья. С амбициями быть первой. И ты начинаешь уже винить не себя – почему я упала с пяти четверных? То есть она может быть недовольной, я могу ее понять. Права она или не права – я не знаю, но я могу понять этот переход. Ты была третьей, ты хочешь быть первой – надо что-то поменять. Возможно, такое решение было.

Я не понимаю переход Косторной. Я никогда не пойму, почему Косторная, лидер, ушла. Вот этого я не понимаю, – сказал Траньков в интервью Василию Конову.

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