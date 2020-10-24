🏆 «Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Бетсити Кубка России, ЦСКА примет СКА Хабаровск, «Зенит» – «Арсенал», «Локо» – «Тамбов»

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России.
Провел жеребьевку известный футбольный комментатор Виктор Гусев.
Напомним, групповой раунд турнира преодолели «Урал», «Спартак», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА.
В 1/8 финала Кубка России также выступят шесть команд, занявших по итогам прошлого сезона РПЛ места с первого по шестое: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
Бетсити Кубок России
1/8 финала
Локомотив – Тамбов
Краснодар – Сочи
Динамо – Спартак
Зенит – Арсенал
ЦСКА – СКА Хабаровск
Ростов – Ахмат
Уфа – Урал
Химки – Крылья Советов
Матчи пройдут 20-21 февраля.