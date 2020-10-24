🏆 «Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Бетсити Кубка России, ЦСКА примет СКА Хабаровск, «Зенит» – «Арсенал», «Локо» – «Тамбов»

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России.

Провел жеребьевку известный футбольный комментатор Виктор Гусев.

Напомним, групповой раунд турнира преодолели «Урал», «Спартак», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА.

В 1/8 финала Кубка России также выступят шесть команд, занявших по итогам прошлого сезона РПЛ места с первого по шестое: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».

Бетсити Кубок России

1/8 финала

Локомотив – Тамбов

Краснодар – Сочи

Динамо – Спартак

Зенит – Арсенал

ЦСКА – СКА Хабаровск

Ростов – Ахмат

Уфа – Урал

Химки – Крылья Советов

Матчи пройдут 20-21 февраля.