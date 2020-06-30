Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20. Де Брюйне – 2-й, Месси – 3-й, Роналду – 5-й (Goal.com)

Сайт Goal.com представил рейтинг 50 лучших футболистов мира в сезоне-2019/20.

В него вошли 25 игроков из мужских команд и 25 – из женских.

Лучшие футболисты мира по версии Goal.com:

1. («Бавария»);

2. Кевин де Брюйне ( );

3. ( );

4. Неймар («ПСЖ»);

5. («Ювентус»);

6. ( );

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

8. Карим Бензема («Реал»);

9. Томас Мюллер ( );

10. Садьо Мане («Ливерпуль»);

11. Йозуа Киммих («Бавария»);

12. Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»);

13. Серхио Рамос ( );

14. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

15. Ромелу Лукаку ( );

16. Серж Гнабри («Бавария»);

17. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд);

18. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

19. Чиро Иммобиле («Лацио»);

20. Альфонсо Дэвис («Бавария»);

21. Мануэль Нойер («Бавария»);

22. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

23. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);

24. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд);

25. Пауло Дибала («Ювентус»).