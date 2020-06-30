Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20. Де Брюйне – 2-й, Месси – 3-й, Роналду – 5-й (Goal.com)

Сайт Goal.com представил рейтинг 50 лучших футболистов мира в сезоне-2019/20.
В него вошли 25 игроков из мужских команд и 25 – из женских.
Лучшие футболисты мира по версии Goal.com:
1. Роберт Левандовски («Бавария»);
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
3. Лионель Месси («Барселона»);
4. Неймар («ПСЖ»);
5. Криштиану Роналду («Ювентус»);
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
8. Карим Бензема («Реал»);
9. Томас Мюллер («Бавария»);
10. Садьо Мане («Ливерпуль»);
11. Йозуа Киммих («Бавария»);
12. Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»);
13. Серхио Рамос («Реал»);
14. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);
15. Ромелу Лукаку («Интер»);
16. Серж Гнабри («Бавария»);
17. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд);
18. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
19. Чиро Иммобиле («Лацио»);
20. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
21. Мануэль Нойер («Бавария»);
22. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
23. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);
24. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд);
25. Пауло Дибала («Ювентус»).