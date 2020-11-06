Совет управляющих НБА единогласно одобрил изменения в коллективном договоре. Сезон стартует 22 декабря

Во вторник, 10 ноября, прошло специальное совещание Совета управляющих НБА, на котором были рассмотрены изменения в коллективном договоре на следующий сезон.

Как сообщает Эдриан Воджнаровски, руководство клубов одобрило коррективы, согласованные накануне Профсоюзом игроков. Управляющие команд единогласно проголосовали за внесение поправок в коллективное соглашение.

Таким образом, теперь нет юридических препятствий для старта нового сезона 22 декабря, с усеченным до 72 матчей регулярным чемпионатом.

Среди основных нововведений в коллективном соглашении – новая система распределения между сторонами баскетбольных доходов, с увеличением эскроу до 20%. Эскроу – отчисления от зарплаты в особый фонд, которые при неудачных финансовых показателях НБА не возвращаются игрокам.

Потолок зарплат будет установлен на отметке 109,140 миллиона долларов, налог придется платить при превышении отметки 132,627 миллиона.

Рынок свободных агентов откроется 20 ноября. Подписание контрактов станет доступным 22 ноября.

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