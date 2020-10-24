Экс-футболистка сборной Канады Леблан о Камале Харрис: «Первая женщина вице-президент, при этом она не с белым цветом кожи. Аплодирую вам»

Экс-голкипер сборной Канады и директор КОНКАКАФ по вопросам женского футбола Карина Леблан высказалась о новом избранном вице-президенте США Камале Харрис.

«Объясняю своей 7-месячной дочери, почему результаты выборов имеют серьезное значение.

Первая причина – Камала Харрис. Первая женщина, избранная вице-президентом. При этом она женщина не с белым цветом кожи. Пока ты еще не понимаешь важность этого, но однажды поймешь.

Камала, вы заставили меня плакать. Я аплодирую за то, что вы заставили меня поверить как в вас, так и в себя», – написала Леблан в твиттере.

Стоит отметить, что Леблан родилась в США.

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