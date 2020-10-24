Романцев об игре клубов РПЛ в еврокубках: «Ожидаемо. Не стреляйте в пианиста – он играет как умеет»

Бывший тренер «Спартака» высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

– Оценю эти показатели как ожидаемые. Те, кто считал иначе, пусть посмотрит минут 15 любого матча чемпионата Испании или Англии и сравнит их с тем, что видит во встречах российского первенства. И если они не увидят разницы в качестве игры, то пусть тогда оставят футбол и переключатся на другой вид спорта. В той же Ла Лиге или АПЛ и скорости иные, и культура владения мячом гораздо выше.

Все это и почувствовали на себе наши клубы во встречах с такими топ-соперниками, как «Бавария», «Челси», дортмундская «Боруссия». И то, что мы им в этом уступаем, к сожалению, объективная реальность. Так что, как говорится, не стреляйте в пианиста – он играет как умеет.

– Неужели все так безнадежно?

– Смотря на каком уровне. Да, слабее «Атлетико» и «Баварии», но в выходить обязан. То же самое могу сказать о , – сказал Романцев.

0 побед в 12 матчах – боль, позор и унижение. В этом сезоне наш футбол на 19-м месте в Европе (наравне с Румынией и Кипром)