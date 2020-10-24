«Мы должны помогать, #####». Оздоев, стоя рядом с Дзюбой в перерыве матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» мотивировал партнеров по команде в перерыве матча 14-го тура с «Краснодаром» (3:1).

К перерыву сине-бело-голубые проигрывали со счетом 0:1, а на 45-й минуте встрече нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого всю игру освистывали и оскорбляли фанаты, не реализовал пенальти.

Оздоев, стоявший рядом с , и Андреем Мостовым в подтрибунном помещении, сказал: «Мы должны помогать, ##### (блин – прим.)». После этого команда вышла на поле.

Дзюба забил на 79-й минуте матча. Этот гол стал для победным.

Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»

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