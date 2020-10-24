Гендиректор «Зенита»: «У нас задача на сезон одна – выиграть и РПЛ, и Кубок России»

Генеральный директор рассказал о целях клуба на сезон после жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России.

Сине-бело-голубые встретятся с тульским , матч состоится 20 или 21 февраля.

«У нас задача на сезон одна – выиграть и чемпионат, и Кубок России, а финалист, мы пока не знаем, кто это будет еще, он получит путевку в Лигу Европы.

«Арсенал» – очень хороший соперник, не потому что легкий, а потому что сложный. С тульским клубом нас связывают долгие взаимоотношения, вспомним аренду в «Арсенал» Артема Дзюбы и матч с его участием против «Зенита».

Это хороший, интересный жребий, и на наш стадион придут все, кому разрешат. Надеюсь, что в феврале разрешат не меньше чем сейчас, то есть, не менее 50% от вместимости арены», – сказал Медведев.