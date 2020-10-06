Гуннерзавр вернулся в «Арсенал»

Маскот Гуннерзавр возвращается в «Арсенал».
«Сегодня вернулся на «Эмирейтс» 👍» – сказано в сообщении в твиттере маскота.
Напомним, что «Арсенал» решил сократить Джерри Куая, выполнявшего роль маскота клуба с 1993 года, чтобы сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
В клубе посчитали, что в условиях, когда на трибунах нет болельщиков, Гуннерзавр не нужен. Такое решение вызвало резкую реакцию фанатов. В заключительный день трансферного окна маскота подписала «Севилья».
Затем полузащитник «канониров» Месут Озил, исключенный из заявки клуба на АПЛ и Лигу Европы, выразил готовность полностью платить зарплату, чтобы Гуннерзавр остался с командой.
😖«Арсенал» уволил Гуннерзавра, чтобы сэкономить. Маскота уже готова подписать «Севилья»
Озил спас маскота «Арсенала», пообещав платить ему из своей зарплаты 👏🏼👏🏼👏🏼 Но соцсети увидели тут пиар-битву с клубом
Back at Emirates Stadium today 👍 pic.twitter.com/NF7FcNWYhI— Gunnersaurus (@Gunnersaurus) November 10, 2020