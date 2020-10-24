Кумана могут дисквалифицировать на срок от 2 до 12 матчей за критику ВАР после класико

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может быть наказан за критику судей и ВАР после матча Ла Лиги с «Реалом» (1:3).

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) открывает дисциплинарное дело против Кумана.

По новому регламенту 57-летнему тренеру из Нидерландов грозит дисквалификация от двух до двенадцати матчей и штраф от 601 до 3 005 евро.

Речь идет о статье, в которой говорится о недопустимости высказываний, ставящих под сомнение честность и беспристрастность судей или членов RFEF, а также заявлений в отношении обозначенных лиц, если они сделаны в пренебрежительной или оскорбительной манере.

Куман, напомним, заявил: «Я не понимаю ВАР, он работает против нас. «Барса» не заслуживает таких поражений». Также он сказал: «Спорный пенальти повлиял на результат. «Барса» не заслуживала поражения». Он же обратился к арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре после матча: «За что? Вы видели кадры игры с «Хетафе»? ВАР работает только против нас».

В RFEF также рассмотрят слова директора «Барсы» Хави Вилажоаны в твиттере о пенальти «Реала»: «Гребаный скандал. Мунуэра, иди на хер».

Стоит отметить, что RFEF заводила дело, к примеру, на главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини, который после матча с «Реалом» (2:3) сказал: «Когда играешь против «Реала» и ВАР – это уже слишком».

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