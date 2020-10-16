Куман про 1:3 с «Реалом»: «Спорный пенальти повлиял на результат. «Барса» не заслуживала поражения»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался по следам вчерашнего матча 7-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3).
«Мы не заслуживали поражения во вчерашней игре. Спорный пенальти повлиял на окончательный результат.
Мы продолжим двигаться собственным путем», – написал Куман в твиттере.
Арбитр, напомним, назначил пенальти после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной. Перед принятием решения он консультировался с ВАР.
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