Вендел о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»

Полузащитник рассказал, как перешел в российский клуб.

– Когда вы узнали об интересе «Зенита»? После вылета «Спортинга» из Лиги Европы или до?

– Это случилось уже после. Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой – и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить. Сразу дал согласие, не раздумывал – понимал, что требуется шаг вперед.

Отыскал контакт Малкома, мы связались – он написал, чтобы приезжал и что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. «Зенит» – потрясающий клуб.

– Что слышали о нем до перехода?

– Если не считать Малкома и Дугласа Сантоса, то знал еще Халка. Конечно, все в курсе, что он играл здесь. Но больше никого не смогу вспомнить. А про все клубные достижения нашел информацию в интернете.

– У «Спортинга» главный соперник – «Бенфика». Знаете, кто у «Зенита»?

– Если честно, пока нет. А какой? ? Спасибо, буду иметь в виду!

– Вы прилетели в Санкт-Петербург три недели назад. Уже успели где-то побывать, кроме отеля, базы и стадиона?

– Времени погулять по городу пока не было. Но, надеюсь, когда моя семья приедет сюда, удастся лучше узнать Петербург.

Мне сказали, тут много прекрасных мест, и я каждый день убеждаюсь в этом, когда смотрю из окна машины по пути на базу и обратно, – сказал бразилец.