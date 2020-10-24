Вендел: «Я приехал завоевывать титулы с «Зенитом»

Полузащитник Вендел рассказал о своих целях в России.

– Вопрос о климате. Вы сказали, что по прилете почувствовали мороз, но еще только осень. Как планируете утеплиться к зиме? И видели когда-нибудь снег?

– Нет, снег еще ни разу не видел, так что жду первую встречу с ним. Мне и правда было очень холодно, когда вышел из аэропорта, но ребята сказали, что это еще только цветочки (смеется)!

Посмотрим – нужно хорошо подготовиться, это будет моя первая зима в столь необычном климате. Но уверен, что привыкну!

– Вы провели два матча в . Почему, на ваш взгляд, не удалось набрать очки против «Брюгге» и «Боруссии»?

– Мы хорошо смотрелись в этих встречах, но уступили в каких-то деталях – и в итоге потеряли очки.

Ничего, нам необходимо продолжать работать и двигаться вперед, потому что каждый следующий матч – и в , и в Лиге чемпионов – очень важен.

– Те три поражения подряд стали сигналом тревоги для «Зенита»?

– Такому большому клубу тяжело проигрывать и один раз, а когда три, то еще сложнее. Но мы сконцентрированы и совершенно четко представляем, что должны делать.

– Какие вы ставите перед собой личные задачи на сезон? И какой результат клуба в Европе и в России посчитаете удачным?

– Рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых принимаем участие.

И, разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с «Зенитом» завоевывать титулы! – сказал .