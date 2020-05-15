Канделаки про Савина и Дудя: «Благодаря «Матч ТВ» загорелись все новые яркие звезды»

Генеральный продюсер отметила роль канала в профессиональном становлении и Юрия Дудя.

– Слоган «Матч ТВ» – «Все на Матч!». Как вы считаете, удалось привлечь, заманить всех на «Матч» за эти пять лет?

– Мы сейчас переходим к новому слогану: «Нет на «Матче» – нет в российском спорте».

Конечно же, мы всех заманили, и очень много вышло с «Матч ТВ» ярких имен – начиная от блестящего спортивного журналиста-шоумена Жени Савина, заканчивая тем же . Все новые яркие звезды загорелись все-таки благодаря «Матч ТВ».

Мы всех так позвали в российский спорт, что спорт стали еще больше транслировать не только на других каналах, но и на ОТТ-платформах. Вкус к спорту мы привили всем.

Я считаю, что это произошло только благодаря нашему субхолдингу и невероятному коллективу, который продолжает сегодня работать на «Матч ТВ», – сказала Канделаки.

С 2015 по 2017 год Дудь и Савин вели программу «Культ тура» на «Матч ТВ».