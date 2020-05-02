Уткин – Соловьеву о Канделаки: «Слышал, она руль от Ferrari чуть ли не затылком разломала. Врут, наверно»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Sports.ru соцсети Матч ТВ Тина Канделаки Владимир Соловьев Футбол

Журналист Василий Уткин резко высказался в адрес телеведущего Владимира Соловьева и генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Уткин ответил на сообщение в твиттере Соловьева, где было сказано: «В эфире Соловьев Live Тина Канделаки. Обсуждаем ксенофоба и нациста Василия Уткина. Включайтесь!»

«Даже не пытайся, Соловьев, безнадежная вторая лига) А лучше утешь девушку красивым аксессуаром. Руль от Ferrari, например.

У ней был, но она его, я слышал, чуть ли не затылком разломала. Врут, наверно. А ты проверь)», – написал Уткин.

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