Катерина Кирильчева: «Канделаки блогерш хочет брать на «Матч ТВ» вместо ведущих, я слышала»

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Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева высказалась о возможных кадровых переменах на канале «Матч ТВ».

Кирильчева ответила на сообщение журналиста Ивана Карпова о возвращении генерального продюсера Тины Канделаки к активному управлению телеканалом.

Карпов написал: «Канделаки теперь в статусе бога на «Матч ТВ». Она не просто генпродюсер и не номинально, а полноценно, с платными каналами и дистрибуцией. Тина уже требует новых ведущих со словами: «Нужно больше секса!»

«Слышала, блогерш хочет брать вместо ведущих, но это только слухи», – прокомментировала Кирильчева.

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