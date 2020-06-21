Соловьев про слова Уткина о «Тине Сацивиевне»: «Нацист и ксенофоб. Он ненавидит другие национальности и женщин»

Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался в адрес журналиста касательно его слов о генеральном продюсере «Матч ТВ» Тины Канделаки.

«Уткин, в народе именуемый «Жирный свин», позволил себе совершенно омерзительное высказывание, хотя для меня это было неудивительно. Он написал твит, в котором упомянул : «Достаточно больного воображения. Достаточно... Мое – недостаточно больное, Тина Сацивиевна. В общем, есть некоторые нюансы в русском языке. Понадобится букварь, имей в виду, теть: в «Азбуке Вкуса» не продается, там только огурцы и пироги для жиробасов».

Этот подонок не в первый раз поднимает тему национальности. Напомню, у него был большой скандал с чеченцами. Но Вася патологический трус. Он, кроме того, что является абсолютным нацистским мерзавцем и подонком, он ксенофоб в чистом виде.

Вот что он писал в 2018 году в инстаграме. Он разместил пост, в котором сравнил игроков «Ахмата» с овцами. После разговора с руководством Чечни поправил текст и вынужден был его удалить. При этом он еще и оскорбил темнокожего игрока «Спартака» Зе Луиша, используя для иллюстрации фотографию овец, среди которых черная собака. Ему стало очень страшно – взял и удалил. Дважды нацист: оскорбил «Ахмат» и чернокожего игрока.

Также он оскорбил узбекского судью, одного из самых титулованных, Равшана Ирматова, назвав его «ишачий сын». Эта мразь так называет Ирматова. Почему? Ну ясно – потому что узбек. Уткин – нацист и ксенофоб.

Он оскорбляет белорусов в онлайн-конференции Sports.ru, где он называет их «деревней», «конченными провинциалами». Но он не может на этом остановиться. дальше этот негодяй и подонок оскорбляет всех жителей Волгограда. Вот это рыгающее животное наживает жителей Сталинграда – «из города гопников». Эта мразь, задницу которой надо домкратом, чтобы посрать вынести, он говорит о Сталинграде «город гопников», его мать. Этот недобиток.

Зато свою жопу он многократно выносил на митинги оппозиции, где требовал что-то от власти. Ты что можешь от кого-то требовать, нацист хренов?

Вы помните, как он назвал жителей Нижнего Новгорода: «Кажется, Нижний Новгород – город дураков. Во всяком случае, футбольных. Какой-то удивительный подвид, он даже противоречит науке». Ну и понятно, как его встречали там, когда он приехал (люди на улице скандировали «Уткин – пидорас» – прим. Sports.ru). Вы видите, как он счастлив. Там рядом был Генич. Как раз могли бы поцеловаться на глазах у болельщиков.

Дальше Уткин оскорбил игроков сборной Исландии на чемпионате мира: «Это потомки викингов-лузеров и сыновья маминой подруги».

Эта его ненависть к другим национальностям, ксенофобия, и бешенная ненависть к женщинам (напомню, это создание называет себя асексуалом) сошлись на одной умной, интеллигентной, профессиональной женщине, которая воплощает все то, что невозможно в жизни Уткина. На Тине Гивиевне Канделки», – сказал Соловьев на своем ютуб-канале.

Уткин снова ругается с Владимиром Соловьевым. Обвинения в продажности, предложение побатлиться, «у Васи нет чести»